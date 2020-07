Rapider Anstieg: 109 neue Corona-Fälle innerhalb von 24 Stunden

Die Fallzahlen in Österreich steigen weiter rapide an: Mit Stand 3. Juli gibt es 787 positiv auf Covid-19 geteste Menschen in Österreich. Im Vergleich zum Vortag sind 109 neue Fälle dazu gekommen - das ist ein Anstieg von 0,61 Prozent. Seit 17. April gab es keinen derart hohen Anstieg mehr.

49 neue Fälle in Oberösterreich

Bereits am Mittwoch verzeichnete das Sozialministerium ein Plus von 0,6 Prozent. Hauptgrund für den sprunghaften Anstieg ist ein größeres Cluster in Oberösterreich. Dort gab es seit Donnerstag 49 neue Fälle, in Wien 24, in der Steiermark 11. Die übrigen Bundesländer sind weitgehend konstant. In Vorarlberg und Kärnten gab es nicht eine Neuinfektion.

Insgesamt sind damit in Oberösterreich 277 aktive Fälle registriert. Aufgrund des neuen Clusters sind seit heute auch Schulen in fünf Bezirken geschlossen sind. Für 85.000 Schüler bedeutet das vorzeitige Sommerferien. Die drastische Maßnahme hat in den vergangenen Tagen für vermehrte Kritik gesorgt. Auch Bildungsminister Faßmann äußerte sich gestern kritisch zu den "großflächigen Maßnahmen" - mehr dazu hier: