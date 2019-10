Leiche im Müll: Hauptangeklagter zieht Geständnis zurück

Die beiden Angeklagten sind vom Leben gezeichnet. Beide wuchsen ohne Eltern auf. Beide waren starke Alkoholiker. Der Mann lebte auf der Straße, die Frau – sie hat eine Intelligenzminderung – ist besachwaltert und lebt von der Invalidenpension. Irgendwann zwischen 26. Und 28. Mai starb in der Wohnung der Frau in der Wiener Thaliastraße der 43-jährige Gyula S. Ihm wurden Schraubenzieher in die Schläfe gehämmert.

Mate G. und Maria K. sind deshalb am Donnerstag wegen Mordes angeklagt. Mate G. soll die Tat laut Anklage verübt haben. Maria K. soll ihn bekräftigt haben, ihm geholfen haben, die Leiche des Mannes im Müll zu entsorgen. Sie wurde in der Müllverbrennungsanlage am Flötzersteig verbrannt und nie gefunden.