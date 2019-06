Wende im Mord ohne Leiche: Mutmaßliche Mittäterin verhaftet

Vor einer Woche soll es in einer Wohnung an der Thaliastraße in Ottakring zu einem Mord gekommen sein. Laut Informationen der Polizei dürfte besagte Wohnung einer Frau gehören, um die ein Eifersuchtsdrama zwischen einem 43-jährigen und einem 28-jährigen Ungarn entbrannte. Die Frau wurde nun ebenfalls festgenommen.