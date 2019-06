Mordverdacht: Leiche ging im Müll verloren

Mit einem Schraubenzieher will ein 28-jähriger Ungar einen 43-jährigen Landsmann vergangene Woche in Wien-Ottakring getötet haben. Die Tat soll in einem Gemeindebau in der Thaliastraße 75 stattgefunden haben. Dort lebt eine Frau, die ein Eifersuchtsdrama zwischen den Männern ausgelöst haben soll. Nachdem der Mann sein Opfer ermordet hatte, habe er ihn in einem Müllcontainer im Innenhof des Gemeindebaus entsorgt. Die Polizei fand inzwischen tatsächlich besagten Schraubenzieher in der Wohnung. Eine wichtiges Detail fehlt aber – nämlich die Leiche.

Auf den mutmaßlichen Mord aufmerksam wurde die Polizei Mitte vergangener Woche. Die Nachbarin Jasmina Andreic sagt im KURIER-Gespräch, sie habe die Beamten gerufen, da das Stiegenhaus voll mit Blut gewesen sei. Damals sei man aber noch von einer Streiterei ausgegangen.