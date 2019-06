Mordverdacht: Leiche in Müllcontainer geworfen und verbrannt

Vor einer Woche soll es in einer Wohnung an der Thaliastraße in Ottakring zu einem Mord gekommen sein. Laut Informationen der Polizei dürfte besagte Wohnung einer Frau gehören, um die ein Eifersuchtsdrama zwischen einem 43-Jährigen und einem 28-jährigen Ungarn entbrannte.

Streit auf Eifersucht

Der Streit soll vergangenen Montag eskaliert sein. Der Jüngere habe den 43-Jährigen geschlagen und mit einem Schraubenzieher tödliche Kopfverletzungen zugefügt. Das Werkzeug wurde in der Tatwohnung sichergestellt. Nach dem Angriff soll der 28-Jährige die Leiche in einen Müllcontainer der Wohnhausanlage geworfen haben und geflüchtet sein. Wiener Ermittler konnten den Verdächtigen ausforschen. Der Ungar befand sich in fremdenrechtlichem Gewahrsam in einem Polizeianhaltezentrum.

Die entscheidenden Hinweise auf die Tat soll die Zeugin gegeben haben, in deren Wohnung sich der Mord abgespielt haben soll. Sie dürfte mit dem Opfer eine Beziehung gehabt haben.