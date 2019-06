Mord ohne Leiche: Ist Verdächtige zurechnungsfähig?

Im Fall jener Bluttat, bei der vergangene Woche ein Mann in einer Wohnung in der Thaliastraße in Ottakring mit einem Schraubenzieher getötet worden sein soll, könnte nun seitens der Staatsanwaltschaft Wien ein psychiatrisches Gutachten eingeholt werden. Es soll festgestellt werden, ob die festgenommene Verdächtige zurechnungsfähig ist.