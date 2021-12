Last Minute Shopping in Wien am Weihnachtstag

Die Supermärkte haben am Weihnachtstag bis 13 Uhr offen. Ausnahmen sind hier die Supermärkte mit Sonderzeiten, wie etwa Supermärkte am Bahnhof. Dabei handelt es sich etwa um den Billa am Praterstern oder den Billa am Julius-Tandler-Platz. Diese Filialen haben bis 14 Uhr am 24.12. offen. Am Christtag haben sie geschlossen, am Stefanitag wieder von 6 bis 22 Uhr geöffnet. Der Supermarkt U3 am Westbahnhof hat mit einem kleinen Sortiment für Kunden an allen Feiertagen geöffnet (24.12. bis 1 Uhr, 25.12. bis 1 Uhr, 26,12. bis 24 Uhr) Für andere notwendige Einkäufe bleiben weiterhin noch Tankstellen oder Automatengeschäfte eine Option.

Die Wiener Märkte und Weihnachtsmärkte

Die Wiener Märkte bieten außerdem am 24. Dezember bis 13 Uhr auch noch Gemüse, Obst, Fleisch und Fisch an. "Bei uns gibt es auch noch Kabeljau, Gänse und Karpfen", sagt dazu der Sprecher des Marktamtes. Die Gastronomie am Markt hat zusätzlich auch noch länger offen. Am 25. und 26. Dezember kann vereinzelt am Markt auch die Gastronomie offen haben. Da sie das aber individuell entscheiden kann, gibt es darüber keine detaillierte Information.

Auch die Weihnachtsmärkte, wie etwa Rathausplatz, Stephansplatz, Maria-Theresienplatz und Schönbrunn haben auch am Weihnachtstag, Christtag und Stefanitag offen. Der Markt in Schönbrunn hat am 24.12. bis 16 Uhr offen und an den anderen beiden Feiertagen von 10 bis 18 Uhr.