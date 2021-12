Handydaten vom Shoppingwochenende: Mehr Passanten als vor der Krise

Im Vorfeld wurde schon viel über das große Einkaufswochenende inklusive der geöffneten Geschäfte am Sonntag gesprochen. Politik und Handelsvertreter haben vehement auf die Bedeutung des Weihnachtsgeschäfts hingewiesen. Aber wie viele Menschen sind dem Aufruf tatsächlich gefolgt und haben sich in das Getümmel begeben? Aufschluss geben die Ergebnisse der A1-Mobilfunkdatenanalyse, die dem KURIER vorliegen.

Dabei zeigt sich ein positives Bild für den Handel: Rechnet man die Touristen (ausländisches Netz) weg, spazierten am Samstag schon wieder mehr Passanten in der Kärntner Straße als am vergleichbaren Samstag im Dezember 2018 – die Österreicher waren also mehr unterwegs als vor der Krise. In der Kärntner Straße wurden konkret am Samstag 66.000 Passanten und am Sonntag 56.600 Passanten verzeichnet, jeweils zwischen 10 und 19 Uhr.