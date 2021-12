Nicht alle profitieren von der Sonntagsöffnung

Steiermark

Von einem Shopping-Rausch war am Sonntag in den steirischen Einkaufszentren und in der Grazer Innenstadt nichts zu bemerken. Im Innenstadtkaufhaus Kastner & Öhler - der klassische Frequenzbringer für die City - war zwar einiges los, von Gedränge an Kassen oder in den Gängen konnte aber keine Rede sein. Auch im Shopping Center West im Grazer Süden herrschte kein Ansturm, Parkplätze waren zu Mittag teils direkt vor den Eingängen verfügbar.

Vorarlberg

Auch in Vorarlberg war die Kundenfrequenz „nicht überragend“, wie Burkhard Dünser vom Dornbirner Messepark sagte. „Man sieht die Leute mit vollen Taschen hinausgehen. Aber wir haben keine lange Aufenthaltsdauer“, berichtete Dünser. „Der absolute Renner“ sei heuer der „Messepark-Gutschein“, ansonsten würden „klassische Weihnachtsgeschenke“ gekauft, wie Schmuck, Uhren, Spielwaren oder Elektronik. Auch in Bregenz war die Kauflust am Vormittag „noch verhalten“, sagte der Obmann der Wirtschaftsgemeinschaft Bregenz, Clemens Sagmeister. Es laufe aber „ungefähr den Erwartungen entsprechend. Das Skiwetter ist einfach zu verlockend“, meinte er. Der heutige Sonntag sei mit einem „halben Weihnachtssamstag“ vergleichbar.

Tirol

In Tirol verpasste das Wetter der Shopping-Lust ebenfalls einen Dämpfer. Aber: „Wir rechnen schon damit, dass am Nachmittag viele von der Skipiste zurückkommen“, meinte Sandra Bodner von den Kufstein Galerien. Ob sich der Einkaufssonntag rentieren wird, „wage ich von den Kosten her zu bezweifeln“, schätzte Bodner.