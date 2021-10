Kunstsupermarkt eröffnet: Original-Werke von 69 bis 359 Euro

Den Spruch an der Secession (Anm.:„Der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit“) kennt fast jeder. Und mittlerweile gehört – nach 15 Jahren – auch der Wiener Kunstsupermarkt in der Passage bei der Mariahilfer Straße 103 fast so zu Wien, wie der in Gold geschriebene Spruch an der Secession.