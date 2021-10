Alte Knochen in neuen Mauern

Auf den ersten Blick sieht der riesige Block aus wie ein Holzhaus. In Wirklichkeit ist die Fassade mit 400.000 Klinkersteinen – das sind Hartbrandziegel – verkleidet. „Damit greifen die Architekten aus Berlin die Geschichte des Ortes, die historischen Ziegelbauten von den Sankt Marxer Schlachthöfen auf“, sagt Gert Widu, verantwortlicher Projektleiter der Bundesimmobiliengesellschaft.

Die zuständigen Architekten setzten sich bei einem Wettbewerb durch. Die von ihnen gewählte Gebäudeform ist von einem Dino-Skelett inspiriert: Man erkennt einen kleinen Dino-Rücken, wenn man den Grundriss betrachtet.

An den lang gezogenen Hauptbereich schließen vier trapezförmige Bauten an. Darin befinden sich Hörsäle und die noch nicht fertige Mensa. Im Foyer sowie in den Hörsälen sind riesige Walskelette zu sehen.

„Eine Universität soll für alle zugänglich sein“, sagt Widu. Die Grünflächen und die Mensa stehen genauso allen zur Verfügung wie das Kunst-am-Bau-Projekt „Vivarium St. Marx“: Geschaffen wurde es vom amerikanischen Künstler Mark Dion, es setzt sich mit der Repräsentation von Natur auseinander. Dafür wurde ein lebloser Baum vom Baugrund entfernt und in einen Glaskasten gelegt. Jetzt kann man den Prozess der Verwesung beobachten.

Auf die Frage, ob angesichts der Schlachthof-Vergangenheit des Gebäudes vor dem Uni-Bau ein Energetiker gerufen werden musste, lacht Widu: „Nein, aber wir haben bei den Arbeiten Baurestmassen in elf Metern Tiefe gefunden. Dort wurde früher mit dem Eis der Donau das Fleisch vom Schlachthof gelagert“.

Für das Uni-Gebäude wurde sogar eine eigene Adresse geschaffen. Die Schlachthausgasse/Ecke Viehofmarktgasse wurde zum „Djerassiplatz 1“ – benannt nach dem Wiener Chemiker Carl Djerassi, der als Miterfinder der Antibaby-Pille gilt.

„Im ehemaligen Bio-Zentrum (Althanstraße) gab es mehr ausgestellte Skelette, hier ist es steril“, sagt eine Biologie-Studentin am Weg zu ihrem Seminar. „Die Ausstattung und die Steckdosen für die Laptops sind fantastisch“, lobt eine andere.