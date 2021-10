Dinosaurier-Ausstellung: Wie der Kopf-lose „Sepperl“ nach Wien kam

Ob sich der Raubsaurier beim Jagen und Fressen wirklich so furchterregend angehört hat, wie es uns „Jurassic Park“ weismachen will, weiß bis heute übrigens niemand zu sagen. Und so könnte es gut sein, dass er zwitscherte, gackerte oder piepste, während er an „Sepperl“ knabberte. Denn so viel ist klar: Dinosaurier haben als Vögel überlebt.

Info: „KinoSaurier. Fantasie & Forschung“ im NHM: Darstellung von Sauriern in der Filmgeschichte – von ersten Modellen des 19. Jahrhunderts bis zu computeranimierten Dinos des modernen Kinos (ab 20. Okt.)

So wurde der Plateosaurier ausstellungs-fit gemacht: