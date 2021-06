Mark Dion: Der Biologieprofessor der kritischen Kunst

Spuren sichtbar zu machen, ist auch ein Motiv in Dions „Vivarium“ in St. Marx: Denn die Pappel im Glaskasten stammt von eben dem Grundstück, auf dem das nunmehrige Gebäude errichtet wurde. In die Wurzeln eingewachsene Asphaltreste erzählen von der einstigen „Gstätt’n“, in der sich der Baum gegen alle Widrigkeiten durchgesetzt hat. „In jeder Stadt, die sich erweitert, verschwinden heute diese Flächen, die aber wichtig für die Biodiversität sind“, sagt Dion, der erst während der Projektentwicklung merkte, dass die Zivilisationsspuren am Baum kein Makel, sondern eine zusätzliche Bedeutungsebene sein würden.