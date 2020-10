Die erschöpfte Natur und ihr Pflegepersonal

Für die neue Ausstellung „Fragile Schöpfung“ wurden wieder etliche Werke neu angekauft, erzählt Schwanberg. Gerade in der Krise sei Geld, das Künstlern und Galerien direkt zugutekommt, nachhaltiger investiert als in Leihgebühren und Versicherungsprämien.

Auch wenn das Dom Museum explizit Menschen jeder Kultur und Religion ansprechen will, stellt die neue Schau doch gleich im Titel die Glaubensfrage, indem sie mit dem Begriff der „Schöpfung“ hantiert. Wie Co-Kurator Klaus Speidel mit Rückgriff auf Papst Franziskus erklärt, ist der biblische Begriff aber durchaus mit der Evolution vereinbar – und wie die Kunst zeigt, erlaubt das Verhältnis zwischen Mensch und Natur durchaus verschiedene Konzepte der Beseelung und auch Beherrschung des einen durch das andere. Im katholischen Feld hat sich der Begriff der „Schöpfungsverantwortung“ an die Seite des biblischen Mottos „Macht euch die Erde untertan“ gestellt.

In den Sälen des Dommuseums durchschreitet man daher weniger einen Lehrpfad über ökologische Problemstellungen als ein Stationentheater zu einer komplexen Beziehungsgeschichte. In einem Video am Beginn singt da die Künstlerin Estefanía Peñafiel Loaiza aus Ecuador tatsächlich Bäumen Schlaflieder vor (wer tiefer gräbt, entdeckt ein komplexes Beziehungsgeflecht zur Kolonial- und Migrationsgeschichte).