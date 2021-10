Das fliegende Pflanzen-Urinal im Esterházypark

Grauwasser-Reinigung durch grüne Indoor-Wand

Wie man auf so eine Idee kommt? "Durch die Arbeit an einem anderen EU-Forschungsobjekt, schon im Jahr 2018", erklärt Heitzlhofer von Alchemia Nova, einem Institut für Kreislaufwirtschaft. Das Team von sechs Personen arbeitete an einer Pflanzenwand, die Grauwasser (verschmutztes Abwasser aus Bädern, Duschen oder Waschmaschinen) zu Brauchwasser (kein Trinkwasser, aber für Klospülungen oder Wäsche waschen nützbar) verwandelt.