Mobilklo-Streit: Das Geschäft mit dem „Öko-Schmäh“

Als vollen Erfolg bezeichnet „Pipibox“-Chef Gottfried Stark das Urteil: „ Öklo hat also mit irreführender Werbung gearbeitet. Als das Unternehmen neu am Markt war, hat es unter anderem damit geworben, die Fäkalien innerhalb von 14 Tagen kompostieren zu können, in diversen Medienberichten haben sie in Erde herumgeschaufelt.“ Das habe man ihnen angekreidet, da man das Geschäft selbst sehr ernst nehme: „Um Gottes Willen wir reden hier von Fäkalien, von Keimträgern, da kann man doch nicht so eine Folklore daraus machen, wie Öklo das in sozialen Medien dargestellt hat.“ Mit dem Urteil hofft Stark, dass jetzt „endlich Schluss ist mit dem Öko-Schmäh“.