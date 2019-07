"Pipibox" gegen "Öklo": Der Kampf der Mobilklos ums Geschäft

„ Pipibox“ gehört zum Familienunternehmen Stark, das seinen Firmensitz ebenfalls in Niederösterreich hat, in Irnfritz im Waldviertel. Mit 600 blauen Mobilklos mit integriertem Handwaschbecken mischen sie am Markt mit. „Herr Bogianzidis hat immer damit geworben, dass er innerhalb von 14 Tagen Kompost herstellen könne und dass vier seiner Toiletten zwölf herkömmliche mobile Toiletten ersetzen – beides stimmt so nicht“, sagt Gottfried Stark.