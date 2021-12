Stadtentwicklung: Ganz schön wild in der neuen Stadtwildnis

Was gibt es in der Wildnis?

Ein Holzsteg führt in die „Wildnis“. In zwei Biotopen wurden Wechselkröten angesiedelt. Sie lebten bereits früher auf dem Areal, das jetzt bebaut wird. Die Stadt hat die Absiedelung aufgrund eines naturrechtlichen Bescheids in die Wege geleitet. Eine ökologische Bauaufsicht kontrolliert noch 15 Jahre nach Fertigstellung des Viertels das Wohlergehen der Kröten. In der Stadtwildnis stehen Bänke und drei Hochsitze. In den Teichen sieht man jahreszeitenbedingt nicht viel – außer eine leere Zigarettenschachtel.

Für wen ist die Wildnis?

"Für die Tiere. Ich sehe immer wieder Hasen und Füchse", sagt ein Besucher. Auch er hat recht. Neben den Biotopen gibt es Stein- und Holzvorrichtungen, bei denen sich Zauneidechsen verstecken können. Und es wurden Insekten- und Vogelnährpflanzen gesetzt: Gemeine Berberitze, Kornelkirsche, Weißdorn und Pfaffenhütchen. Bestimmte Pflanzen locken bestimmte Tiere an: Für das Wiener Nachtpfauenauge wurde etwa die Vogelkirsche gepflanzt. Vogelgezwitscher, wie das des Neuntöters, der viele Vogellaute nachsingen kann, ist wirklich zu hören. Auch wenn es vom Baulärm übertönt wird.