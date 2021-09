Nordbahnhof: Spazieren, wo einst Eisenbahnen fuhren

93.000 Quadratmeter

Es geht um die sogenannte „Freie Mitte“ am ehemaligen Nordbahnhofgelände. Während rundherum neue Wohnhäuser gebaut wurden und werden, soll bis Mitte 2025 eine 93.000 Quadratmeter große Natur- und Parkfläche - in der Mitte am Nordbahnhof - entstehen.

Im Juli war der Spatenstich. Ein wichtiger Teil der Parkgestaltung, die auf Planung der Stadtgärten und einer Bürgerbeteiligung zurückgeht, beinhaltet auch alte Bahnrelikte: Bahngleise, Signalzeichen und eine alte Eisenbahnbrücke. Die genietete Brücke aus nichtschweißbarem Stahl soll eine der ältesten Österreichs sein: Das Stahlgerüst wurde etwa 1876 als Teil des Verbindungsgleises zur Donau-Ufer-Bahn errichtet. Die Brückenpfeiler stammen sogar aus dem Jahr 1838.

Vergangene Woche wurde die Brücke von den ÖBB von ihren Pfeilern gehoben: „Jetzt wird das 15.000 Tonnen schwere Teil saniert, von Verschmutzungen und von Rost befreit, bevor die Brücke in wenigen Wochen wieder zurückgesetzt wird“, sagt ein Sprecher von den ÖBB.