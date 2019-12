Grätzel-Spaziergang durchs neue Nordbahn-Viertel

Gemeinsam mit dem Areal des Nordwestbahnhofs, das im Westen angrenzt, werden bei Fertigstellung 32.000 Menschen leben – und damit mehr als in der Seestadt Aspern. Schon jetzt, kurz nach der Eröffnung, erfüllt die Bruno-Marek-Allee diese Funktion recht gut. An der Ecke zum ebenfalls kürzlich bezogenen Austria Campus der Bank Austria hat ein „Habibi & Hawara“-Restaurant geöffnet. Um einen Tisch noch vor Weihnachten zu ergattern, braucht man etwas Glück – so gut gebucht ist die Gaststätte bereits. Das Konzept von Habibi & Hawara ist es, geflüchteten Menschen eine Ausbildung in Österreich zu ermöglichen. „Küchenchef Mohammad Aljassem hat als Küchengehilfe in unserem Restaurant in der Innenstadt begonnen. Jetzt gehören ihm zehn Prozent am Restaurant im Nordbahn-Viertel“, erzählt Geschäftsführer Josef Pieringer stolz.