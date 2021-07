Eine grüne, autofreie Ader für das Nordbahnviertel

Noch gleicht das zukünftige Nordbahnviertel in der Leopoldstadt eher einer Wüste. Braune Kies- und Steinberge durchziehen die Fläche, auf der früher Fracht- und Personenzüge einfuhren. Von den Gleisen ist nicht mehr viel übrig. An ihrer Stelle stehen bereits seit einiger Zeit große Container und Bagger – und an manchen Stellen auch schon Häuser.

Auf dem ehemalige Nordbahnhof entsteht ein neuer, 85 Hektar großer Stadtteil. Bis 2026 sollen dort rund 10.000 Wohnungen und 20.000 Arbeitsplätze entstehen. Mehr als 40.000 Menschen werden dort künftig leben und arbeiten.

Mitten auf der öden Baustelle wurden heute Bilder von einer grünen Oase gezeichnet, die den bereits bestehenden Teil der Bruno-Marek-Allee verlängern soll. Die grüne Ader zieht sich durch den nördlichen Teil des Nordbahnviertels.

Entsiegelter Boden

Die brachliegenden Flächen sollen nicht vollständig versiegelt werden, sondern möglichst offen und grün sein. „Wir sparen damit eine der wichtigsten Ressourcen der Stadt – nämlich Boden“, sagte Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) bei der gestrigen Präsentation ihrer Pläne.