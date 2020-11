Carsharing und E-Räder: Nordbahnviertel bekommt neue Mobilitätsstation

28 E-Fahrzeuge an fixen Standorten

Auch das Angebot an Elektrofahrzeugen an den Carsharing-Stationen wurde ausgeweitet. Ab sofort stehen 28 Elektroautos von Hyundai an fixen Standorten in ganz Wien zur Verfügung.

Das Angebot „WienMobil Auto“ ist in der MobilitApp der Wiener Linien, der WienMobil-App, integriert und kann direkt beim Anbieter „share me“ gebucht werden. Für Jahreskarten-BesitzerInnen stehen vergünstigte Tarife zur Verfügung.

Mehr Informationen gibt es unter: www.wienerlinien.at/wienmobil