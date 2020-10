Straßenbahnlinie O fährt ab Samstag ins Nordbahnhofviertel

Ab morgen, Samstag, fährt die Straßenbahnlinie O bis ins Nordbahnhofviertel. Die Verlängerung der Linie hatte sich wegen eines Einspruchs gegen die bauarbeiten verzögert. Jetzt wurde die Streckenführung fertiggestellt und die Linie O fährt nun vom Praterstern ins Stadterweiterungsgebiet Nordbahnhofviertel weiter.

Die Linie wurde um vier Haltestellen und insgesamt 1,4 Kilometer bis zum neuen Christine-Nöstlinger-Bildungscampus (Endhaltestelle Bruno-Marek-Allee) verlängert. Entlang der Strecke fährt die Linie O Am Tabor auf einem neuen, 150 Meter langen Grüngleis.

Begrünte Gleiskörper

"Mit der Linie O gibt es nun sechs Grüngleise auf über acht Kilometer in ganz Wien. Diese Grünflächen sind ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz und eine wichtige Cooling-Maßnahme am Weg zur Klimamusterstadt", sagte Öffi-Stadträtin Ulli Sima bei der Eröffnung am Freitag.

Die begrünten Gleiskörper sollen eine kühlende Wirkung auf die Umgebung in den Sommermonaten haben. "Die Pflanzen auf den Grüngleisen binden den Staub und senken so die Staubbelastung in der Umgebung und wirken auch als Wasserspeicher, der etwa bei Starkregen vor Überlastung des Kanals schützt", heißt es von Seiten der Wiener Linien.