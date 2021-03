Am ehemaligen Nordbahnhof-Gelände entsteht eine Stadtwildnis

Am Gelände des ehemaligen Nordbahnhofs, dem größten innerstädtischen Stadtentwicklungsgebiet in Wien, entsteht in den kommenden Jahren ein Park der besonderen Art. Die neue Parkanlage „Freie Mitte“ mit über 93.000 m² Fläche soll erstmals auch eine "Stadtwildnis" enthalten.

Die Genehmigung der Mittel in der Höhe von 5,75 Millionen Euro für das Bauvorhaben der Wiener Stadtgärten steht heute, Mittwoch, im Gemeinderat auf der Tagesordnung.

Artenvielfalt erhalten

„Das Areal der Freien Mitte ist schon jetzt Lebensraum für mehrere geschützte Arten, wie zum Beispiel für Wechselkröten und Zauneidechsen, und das soll auch so bleiben. Die Erhaltung der Artenvielfalt in der Freien Mitte ist daher ein besonderer Fokus", erklärt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ).