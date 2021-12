Der Neubaumarkt als „Markt auf Probe"

Ab dann müssen die Standler eine Abgabe von ihrem Umsatz zahlen. (Wie etwa auch ein Maronistand.) Über Monate hinweg wird die Situation beobachtet. Wenn der Markt immer noch gut angenommen wird, werden die Stände schließlich zum Marktgebiet. Das Gebiet unterliegt dann der Marktordnung. Die Standler zahlen dann eine Gebühr von 2,46 Euro pro Quadratmeter.

Das Marktamt jedenfalls unterstützt den Neubaumarkt. Am letzten Mittwoch vor Weihnachten war das Amt sogar selbst mit einem Infostand vor Ort vertreten.

Ein ähnlich gelagerter Fall ist übrigens der Markt am Leopold-Kunschak-Platz im 17. Bezirk. Auch hier wartet man auf die Aufwertung. Beim Wochenmarkt in der Altgasse im 13. Bezirk wurde das schon erledigt.