Vintage-Fotografie: Im Fundus der anonymen Alltagsfotografie

Bis zu 100 Jahre alt

„Genau darum geht es: Dass die Menschen hereinkommen“, sagt Inhaberin Mila Palm. Die 32-jährige Wienerin ist eine geborene Sammlerin. Ihre Eltern und Großeltern sammelten Antiquitäten. In der Pubertät ging Palm lieber zum Flohmarkt als ins Spielzeug-Geschäft. Nicht Spielplätze, sondern Familienalben faszinierten sie. „Das sind Zeitzeugen einer anderen Generation“.

In ihr Geschäft kommen Künstler, Werber, Nostalgiker. „Die Fotografie ist für die Besucher eine Quelle der Inspiration“, sagt Palm. Sie studierte Kunstgeschichte und Restaurierung in Wien. In Paris spezialisierte sie sich am Institut national du patrimoine (Nationales Institut für Kulturerbe) auf Fotografie. „Aussterbende Medien sind meine Spezialität“, sagt Palm. Fotos sammelt sie seit 15 Jahren, seit einem Jahr auch Grafiken. Die meisten Aufnahmen sind 50 bis 100 Jahre alt, manche Grafiken sogar 600 Jahre.