Plattenläden: Die CD ist tot, lang lebe Vinyl

Von Virgin bis Arcadia

Über die Jahre hinweg mussten in Wien viele Musikläden schließen. Man erinnert sich an den Virgin Mega Store in der Mariahilfer Straße, die Schallplattenwiege am Graben und die klassischen Musikläden Ascolta und Da Caruso im Zentrum. Erst im Jänner schloss Arcadia, das Geschäft in der Staatsoper.

Auch wenn es angesichts der schließenden Shops nicht so aussieht, ist bei internationalen Stars der Hype um Nostalgie-Tonträger ungebrochen – zumindest wenn es um Vinyl geht (siehe Artikel unten). Dafür ist das Geschäft mit CDs so gut wie tot.

Mit dem Ende des Emi Music Store stirbt jetzt das letzte Vollsortiment-Geschäft: „Wir waren immer viel mehr als nur Klassik, es gab auf drei Ebenen Pop, Jazz und Rock“, sagt der langjährige Mitarbeiter Christian Bakonyi.