Schallplatten-Boom: In Wien läuft es rund für Vinyl

Dass sich Wien hier als Vorreiter zeigt, wundert Loibl übrigens nicht. Der Vinyl-Lifestyle komme den Wienern entgegen, sagt er. „Er ist das akustische Gegenteil von Fast Food“, sagt er. „Es ist eben ein Genuss-Lebensstil“, so Loibl.

Bei allen neuen Konzepten ist in Wien auch die Auswahl an ganz klassischen Plattenläden groß. Es gibt etwa das Substance (7., Westbahnstraße 16), das heuer 20-jähriges Jubiläum feiert. Oder Moses-Records (7., Lerchenfelder Straße 3), nach eigener Aussage Wiens größter Vinyl&CD-Shop. Das Teuchtler (6., Windmühlgasse 10) ist im US-Kultfilm „Before Sunrise“ zu sehen – und ist somit auch interessant für all jene, die nicht nur bei Musik auf Nostalgie stehen.

Wo sich alles um Musik dreht

Jaz in the City Vienna, Mariahilf:

Betritt man das neue Hotel „Jaz in the City Vienna“ in der Windmühlgasse 28, steht man mitten in einem Plattenladen. Die Verkaufstheke ist gleichzeitig der Check-in für die Hotelgäste. „Ziel war es, ein Hotel zu gestalten, in dem sich Musiker wie Musikbegeisterte augenblicklich zu Hause fühlen“, sagt Architekt Erich Bernard vom zuständigen Büro BWM Architekten.