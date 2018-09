KURIER-Tag 2018: Jede Menge Unterhaltung und klare Worte

Für die paar Meter vom Auto zum Festzelt brauchte Michael Häupl am KURIER-Tag in Wien-Heiligenstadt eine gefühlte Dreiviertelstunde, so seine Schätzung.

Politiker und Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Kultur und Sport geben sich beim KURIER-Tag alljährlich die Klinke in die Hand – und für die Leser ist das die Gelegenheit, jene, die sie täglich in der Zeitung sehen, einmal kennenzulernen. Um den ehemaligen Wiener Bürgermeister war vier Monate nach seinem Abgang aus der Politik das mit Abstand größte Griss am KURIER-Tag: Selfies, Autogramme, ein Schmäh im Vorbeigehen – das dauert eben. „Ich versäum’ da drinnen eh nix“, sagte er trocken. Im Zelt gab gerade Vizekanzler Heinz-Christian Strache ein Interview.