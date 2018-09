Das besondere Gastspiel von Peter Stöger beim KURIER-Tag

Konkrete berufliche Angebote? Gab es. Aber noch keine Zusagen. „Genau planen kann man ohnehin nicht, was passieren wird“, sagt der 52-Jährige. Peter Stöger sprach auf dem Podium auf Leser-Nachfrage über...

... Bodenständigkeit:

„Ich bin im 10. Bezirk aufgewachsen. Ich werde dort meinen Wohnsitz nie aufgeben. Ich fühl’ mich in Favoriten zu Hause. Mir gefällt dieser Bezirk mit seinen Vielfältigkeiten. Mit dem Viktor-Adler-Markt. Mit der multikulturellen Gesellschaft.“

... das Berufsziel österreichischer Teamchef:

„Ich hatte einmal vor sieben, acht Jahren behauptet, dass der Teamchef-Posten die höchste, verantwortungsvollste Aufgabe ist, die man in Österreich als Trainer haben kann. Ich stehe auch heute noch zu dieser Meinung. Der ÖFB hat viel richtig gemacht. Er hat mit der Verpflichtung der letzten beiden Teamchefs Marcel Koller und Franco Foda eine gute Wahl getroffen.“

... eine nahe berufliche Zukunft in Österreich:

„Was die Zukunft betrifft, so sehe ich die meinige in nächster Zeit eher im Ausland. Vorrangig schon aus sprachlichen Gründen in Deutschland. Vielleicht auch in England.“