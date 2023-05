Kronzeugin Beinschab wird heute im Karmasin-Prozess befragt

"Die Befragung von Frau Beinschab wird wohl länger dauern. Ich will nicht bis Mitternacht mit den Schöffen hier sitzen." Und so wurde Beinschab, die sich bereits vor der Großen Schwurgerichtssaal im Landesgericht für Strafsachen in Wien aufhielt, wieder nach Hause geschickt.

Dienstag: Prozess beginnt um 9.30 Uhr

Heute, Dienstag, ist es allerdings soweit. Start ist um 9.30 Uhr. Beinschab ist die einzige geladene Zeugin an dem Verhandlungstag.

Sie soll Auskunft über die Geschäftspraktiken von Ex-Ministerin und Meinungsforscherin Karmasin geben. Ihr wird schwerer Betrug und Wettbewerbs-Absprache vorgeworfen. So soll unter anderem Beinschab überhöhte Scheinangebote gestellt haben.

Der KURIER berichtet live vom Prozess.