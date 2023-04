Karmasin-Prozess: Heute sagt Kronzeugin Beinschab aus

Am zweiten Verhandlungstag gegen Ex-Familienministerin Sophie Karmasin im Landesgericht fĂĽr Strafsachen in Wien kommen am Donnerstag Zeugen zu Wort. Eine Zeugin wird mit Hochspannung erwartet: Voraussichtlich gegen Mittag soll Kronzeugin Sabine Beinschab zu Wort kommen.

Ihre Angaben bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft waren es, die Karmasin massiv in Bedrängnis brachten.

Karmasin, die am ersten Prozesstag zwar Fehler eingestanden hatte, sich aber nicht schuldig bekannt hatte, wird schwerer Betrug und Preisabsprachen vorgeworfen. So soll sie nach ihrer Zeit als Ministerin zu Unrecht 78.589 Euro vom Staat erhalten haben.

Zudem soll sie (illegale) Absprachen im Zusammenhang mit Studien für das Sportministerium getätigt haben. Eine derjenigen, die überhöhte Angebote gestellt haben sollen, war eben Beinschab.

