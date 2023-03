Kohlmarkt: Dubiose Luxus-Absteige kommt den Grünen russisch vor

„Erleben Sie die exklusivste Location Wiens“, lautet das verlockende Angebot an anspruchsvolle Touristen, die in Wien eine Unterkunft suchen. Die unter Namen wie High Street Suites auf diversen Buchungsplattformen angebotenen Apartments bestechen vor allem durch eines: Ihre Lage direkt auf dem Kohlmarkt mit all seinen Luxus-Boutiquen.

Was die Gäste wohl nicht wissen: Sie nächtigen in einer mutmaßlich illegalen Unterkunft. Denn der Kohlmarkt liegt wie die gesamte Innenstadt in einer Wohnzone. Damit ist die touristische Kurzzeit-Vermietung von Wohnungen bis auf sehr eng umrissene Ausnahmen verboten.

Verärgerte Anrainer sprechen von bis zu 14 Apartments in dem Haus, die Touristen via Internet angeboten werden. Fälle wie diese werden immer wieder bekannt, hier kommt aber eine mögliche pikante Komponente mit ins Spiel: Als Eigentümer der Liegenschaft scheint im Grundbuch eine Gesellschaft mit Sitz in Liechtenstein auf. Sie wurde in den vergangenen Jahren in Medienberichten immer wieder mit dem schwerreichen russischen Oligarchen Roman Abramowitsch in Verbindung gebracht.

Handfeste Belege gibt es dafür naturgemäß nicht. Zumal der in Wien ansässige Verwaltungsrat der Gesellschaft zu keiner Stellungnahme bereit war.