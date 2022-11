Airbnb-Chef vermietet sein Zuhause in San Francisco

Brian CheskyÂŽs Zuhause in San Francisco ist auf Airbnb gelistet. Es vergibt sein GĂ€stezimmer um 0 Euro – doch es ist bereits fĂŒr lange Zeit ausgebucht. Er will damit Beweis antreten, wie einfach und sicher es ist ein Gastgeber zu sein.

In einer Aussendung erklĂ€rt er: „Airbnb wurde wĂ€hrend einer Rezession geboren. Wir konnten unsere Miete nicht mehr bezahlen, also legten wir drei Luftmatratzen aus und grĂŒndeten unser erstes ‚AirBed & Breakfast‘. Und schon bald schlossen sich Menschen auf der ganzen Welt unserer Idee an“, so Chesky, CEO und MitbegrĂŒnder von Airbnb.

„Genau wie wĂ€hrend der großen Rezession im Jahr 2008 gibt es heute Menschen die aktuell besonders daran interessiert sind sich etwas dazuzuverdienen. Aus diesem Grund prĂ€sentieren wir fĂŒr Millionen von Menschen eine einfache Möglichkeit, ihre Unterkunft auf Airbnb anzubieten: Es gibt eine kostenlose individuelle Beratung durch einen Superhost. Und dank noch mehr AirCover sind Gastgeber:in nun statt wie bisher mit 1 Mio Dollar, fĂŒr 3 Mio Dollar SachschĂ€den versichert.“