Klima-Protest nun auch in Leopold Museum: Öl auf Werk von Klimt

Der 30-jähriger Florian Wagner erklärt die Symbolik hinter der Aktion so: “Die Schönheit des Lebens auf der einen Seite, der wartende Tod auf der anderen. So malte Gustav Klimt vor über 100 Jahren ‘Tod und Leben’. Heute schlittern wir in eine Katastrophe unvorstellbaren Ausmaßes, weil wir wie Klimts Figuren die tödliche Bedrohung nicht wahrhaben wollen. Allen Warnungen zum Trotz droht uns 2022 ein neuer Weltrekord im Ausstoß von Treibhausgasen – wir stehen kurz davor, eine gefährliche Kettenreaktion im Klimasystem auszulösen, die uns für Generationen in eine lebensfeindliche Hölle aus Hitze, Dürre und Wetterchaos stürzt."