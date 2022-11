Letzte Generation verlagert Klimaproteste in die Bundesländer

Die Straßenaktionen in Wien, mit Superkleber auf die Straße kleben, hätten ihr Ziel erreicht: "Wir haben massive Aufmerksamkeit bekommen, die Leute wissen, warum wir das machen." Jetzt gibt es eine Nachdenkpause in Wien für die Regierung, sagen die Aktivisten, damit sie sich wissenschaftlich mit dem Thema auseinandersetzen und die einfachsten Maßnahmen umsetzen könne. Aber für David Sonnenbaum und Martha Krumpeck ist sonnenklar: "Am 9. Jänner kommen wir wieder. Mit noch mehr Menschen, mit noch mehr Mut, mit noch mehr Engagement."

Aktivisten in den Bundesländern

In dieser Zeit werden die Aktivisten nicht untätig sein. Krumpeck: "In drei Bundesländern haben wir Gruppen, die aktiv werden wollen. In Graz, Linz und Innsbruck stehen die Aktivisten schon in den Startlöchern, andere Länder wie Salzburg und Kärnten, werden folgen." Aber auch in Wien wird es Aktionen geben. Nur eben keine Straßenblockaden - man orientiere sich da an Aktionen im Ausland, wo die Letzte Generation Teil des A22-Netzwerkes ist, ein Zusammenschluss von Klimaaktivisten.

"Halten Rettungsgasse frei"

Apropos Ausland. Gerade stehen die Aktivisten wegen eines Vorfalls in Deutschland in der Kritik. Dort sei ein Feuerwehrauto nicht rechtzeitig zu einem Einsatz wegen einer Straßenblockade gekommen. Eine Radfahrerin ist von einem Betonmischer überfahren worden. Einem Medienbericht zufolge ist die Radlerin mittlerweile im Krankenhaus verstorben.

Krumpeck: "Da wird eine Hetzjagd auf die letzte Generation veranstaltet. Ein Betonmischer hat die Radfahrerin überfahren, das ist das größte Problem. Es war ein Stau auf der Autobahn - der sollte Eisatzkräfte nicht behindern, dort müsste eine Rettungsgasse gebildet werden. Das ist nicht passiert. Und es waren Menschen auf einer Schilderbrücke - die Polizei hat die Autobahn darunter blockiert, dass niemand durchfahren konnte."

Für ihre Gruppe sei klar: "Wir halten prinzipiell eine Rettungsgasse frei. Mindestens eine Spur steht immer zur Verfügung, wo niemand angeklebt ist. Wir legen Blockaden so an, dass die Straße zum Beispiel über Schienen gut umfahrbar wäre. Wir lassen auch Menschen durch, die sich in erkennbaren Notlagen befinden - etwa eine Ärztin im Spital, jemand mit einem Kind im Auto, das ins Krankenhaus muss. Das funktioniert, wenn sich die Autofahrer im Stau diszipliniert verhalten und nicht selbst in diese Rettungsgasse drängen. Bei einem Protest ist es auch vorgekommen, dass die Polizei sich beim Einsatz genau in diese Spur gestellt hat." In diesem Fall sei zum Glück kein Rettungseinsatz nötig gewesen.

Was Krumpeck auch für das größere Problem hält: "Sehr oft klagen Rettungsfahrer, dass sie vor allem wegen Falschparkern, blockierenden Fahrzeugen oder nicht gebildeten Rettungsgassen nicht schnell zum Einsatzort kommen." Die Letzte Generation wolle absolut nicht, dass jemand zu Schaden komme: "Wir würden gerne gelindere Mittel anwenden, nicht den Verkehr blockieren. Diese Maßnahmen haben wir viele Jahre versucht, es hat leider nicht gereicht."

Kunstaktionen regen auf

Einen Nerv treffen die Mitglieder der Letzten Generation europaweit mit den Aktionen in Museen. Klebeaktionen gegen Kunstwerke stehen massiv in der Kritik. Krumpeck erklärt: "Es stellt sich die Frage, wie wir es schaffen, mit möglichst wenig Aufwand möglichst viele Menschen zu erreichen." Dem Bildungsbürgertum, das gerne die wissenschaftlichen Erkenntnisse zum menschengemachten Klimawandel verdränge, gehe es offenbar sehr nahe, wenn Erdäpfelpüree auf das Glas eine Kunstwerkes geschüttet werde. Sie betont: "Kein Kunstwerk wurde beschädigt, die Gemälde sind intakt. Wir bemühen uns, dass kein Schaden entsteht. Wir wollen, dass wir eben nicht die letzte Generation sind, die diese Kunstwerke erleben darf."

Sie erinnert daran, dass die Politik dazu beitrage, dass die Meeresspiegel ansteigen, Waldbrände eskalieren und durch die Klimakatastrophe mehr und mehr Kunstwerke zerstört werden.