Kleber auf Dino, Blut auf Clown: Kein Ende von Störaktionen in Museen

Die Suppendosen überschlagen sich: Im Pariser Musée d'Orsay wurde eine Attacke auf ein Kunstwerk in letzter Minute verhindert, meldete die Agentur AFP am Montag. In Berlin ist die Polizei am Sonntag zu gleich zwei Störaktionen in Museen gerufen worden. In der Alten Nationalgalerie hatte eine Person das verglaste Gemälde „Clown“ von Henri de Toulouse-Lautrec und die dortige Wandbespannung mit einer Kunstblutflüssigkeit beworfen und sich an die Wand neben das Gemälde geklebt. Im Museum für Naturkunde klebten sich zwei Klimaaktivistinnen an den Haltestangen eines Dinosaurierskeletts fest. Am Donnerstag erst waren in Den Haag drei Aktivisten nach einer Attacke auf das Gemälde „Das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge“ von Johannes Vermeer festgenommen worden.

Während die Attacke auf das Bild Toulouse-Lautrecs nun zunächst keiner konkreten Aktivistengruppe zugeordnet werden konnte, äußerte sich die Protestgruppe „Letzte Generation“ - sie hatte zuletzt die Erdäpfelpürree-Attacke auf das Monet-Gemälde "Heuschober" im Museum Barberini Potsdam zu verantworten - zu der Dino-Aktion. „So wie den Dinosauriern damals drohen uns Klimaveränderungen, denen wir nicht standhalten können. Wenn wir uns nicht mit dem Aussterben bedroht sehen wollen, müssen wir jetzt handeln.“ Dass Dinosaurier nach breiter wissenschaftlicher Übereinkunft nicht durch selbst verschuldeten Klimawandel, sondern durch einen Meteoriteneinschlag ausstarben, hinderte die Gruppe, die anderswo sehr wohl ihre Unterstützung der Wissenschaft bekundet, nicht an dieser Argumentation.