Klima-Aktivistinnen bewerfen in London van-Gogh-Bild mit Suppe

In den vergangenen Tagen häufen sich Vorfälle wie diese: Die Aktivisten scheinen von der Straße in die Museen gewechselt. Vergangenes Wochenende traf es Pablo Picassos "Massaker in Korea", das derzeit in der National Gallery of Victoria in Melbourne ausgestellt wird. Die Extinction-Rebellion-Aktivisten hatten sich mit Kleber an die Plexiglasscheibe des Gemäldes gepickt. Das Anti-Kriegs-Bild im Wert von umgerechnet rund 280 Millionen Euro blieb unversehrt.

Im August klebten sich zwei Aktivistinnen an ein Werk von Lucas Cranach dem Älteren in der Berliner Gemäldegalerie, in Dresden an die weltberühmte "Sixtinische Madonna", in Frankfurt an das Gemälde "Gewitterlandschaft mit Pyramus und Thisbe". Ähnliche Aktionen gab es unter anderem in Florenz und London.