Hitze macht uns zu schaffen. Hitzewellen noch viel mehr. Und die Hitze ist wohl auch tödlich. Zumindest legen das die Zahlen nahe, die die Statistik Austria für die letzten zwei Juliwochen veröffentlicht hat. In dieser Zeit, als sich eine große Hitzewelle über Österreich gelegt hat, sind 20 Prozent mehr Tote gezählt worden, als im Vergleichszeitraum 2015 bis 2019, und im ganzen Juli starben um zehn bzw. elf Prozent mehr Menschen als 2020 und 2021. Wir haben mit Hanns Michael Moshammer, dem Leiter der Abteilung für Umwelthygiene und Umweltmedizin am Zentrum für Public Health der Medizinischen Universität Wien über die Auswirkungen der Hitze auf den menschlichen Organismus geredet und sind der Frage nachgegangen, in welchem Ausmaß die Übersterblichkeit mit der Hitze in Verbindung gebracht werden kann.