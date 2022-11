Was Sekundenkleber alles kann und warum ihn Klimaschützer verwenden

In den Siebzigern erschien dieser glatzköpfige Typ im grün-weiß karierten Sakko auf dem TV-Bildschirm und erklärte das Geduldsspiel der Uhu-Generation für beendet. „Mister Superkleber“ kam, sah und versprach die sofortige Schadensbehebung. Zeigte Bruchstellen, die sich „bombenfest“ in spätestens zehn Sekunden wieder schließen. Es reicht ein Tropfen aus der Tube. Zwar faszinierend, aber aufgrund der propagierten Wirksamkeit befiel den damals naiven Anwender unwillkürlich die Befürchtung, bei unsachgemäßer Berührung für alle Ewigkeiten mit der Tischplatte verbunden zu sein. Oder gipfelte gar in der Vorstellung der ärztlich verordneten Fingeramputation.

Es wurde alles nicht so schlimm. Seine Wirksamkeit hat der Sekundenkleber, der so super und schnell ist, jedenfalls behalten. Haftet in den vergangenen Monaten im medialen Fokus, weil Menschen meinen, auf die Gefahren des Klimawandels aufmerksam zu machen, indem sie sich auf Straßen, in Museen an Gemälden oder unter Dinosaurierskeletten festpicken.