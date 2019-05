KAV und Wiener Berufsrettung bestätigen Verzögerungern

Der Rechnungshof hatte in seinem Bericht sieben Empfehlungen für eine bessere Zusammenarbeit der beiden Organisationen formuliert. „Fünf davon sind schon in Umsetzung. Wir haben sofort nach der Prüfung gemeinsam mit der Rettung erste Maßnahmen gesetzt“, so Binder. Darunter falle auch eine interne Anordnung, wonach das Bettenintensivprogramm stets auf dem aktuellsten Stand zu halten sei.

Rainer Gottwald dazu: „Wir nehmen in der Leitstelle jede Bewegung wahr: wie lange braucht ein Rettungswagen zum Einsatzort, wie lange bleibt er dort, wie lange hält er sich am Gelände des Krankenhauses auf. Die Zeit im Krankenhaus ist signifikant kürzer geworden." Auch die Kommunikation habe sich wesentlich verbessert.

Ampelsystem überarbeitet

Das elektronische Ampelsystem (Echtzeit Bettensystem) in der Leitstelle wurde Anfang 2018 überarbeitet. „Die Telefonate auf der Suche nach Betten haben sich stark verringert. Seither sind keine Fälle mit längeren Wartezeiten für einen Transport ins Spital dokumentiert“, so Gottwald.

Seit der Prüfung des Stadtrechnungshofes wurden laut Pressekonferenz zwei Schritte zur Verbesserung der Akutversorgung gesetzt: Die Notärzte der Berufsrettung wurden vom KAV übernommen. Und: Es erfolgte ein Ausbau der Zentralen Notaufnahmen in den Kliniken. "Dennoch ist es wichtig, dass das Intensivbettenprogramm von den Kollegen in den Krankenhäusern gut gepflegt und immer auf dem neuesten Stand gehalten wird", betonte Moritz Haugk, Leiter der Abteilung für Notfallmedizin im Krankenhaus Hietzing.

Die Ärztliche Direktorin der Krankenanstalt Rudolfstiftung, Karin Gutierrez-Lobos, dazu: „Die Rettung muss sich auf das Intensivbettenprogramm verlassen können."

Vizebürgermeister Dominik Nepp ( FPÖ) kommentierte die Ergebnisse des Berichts so: „Das Wiener Gesundheitssystem steht kurz vor dem Kollaps." Leidtragend seien nicht nur Patienten, sondern auch Krankenhauspersonal und Rettungsfahrer.