Herzinfarkt: Zwei Stunden warten aufs Spital in Wien

Die Übergabe der Patienten zwischen Rettung und Spital funktioniert über ein elektronisches Datenverarbeitungsprogramm. "Trotzdem musste die Rettungsleitstelle oftmals vor den Rettungszufahrten in die Krankenanstalten zeitintensive Telefonate mit unterschiedlichen Ansprechpersonen in der Unternehmung Wiener Krankenanstaltenverbund führen", heißt es wörtlich in dem Bericht.

Oft musste die Rettung mehrere Spitäler anfahren, oft waren alle Spezialbetten belegt, in einigen Fällen hat das Spital auf die zu knappe Personalsituation verwiesen. In letzter Konsequenz war sogar die Weiterfahrt nach Niederösterreich angedacht worden.

Ab 2017 pochten die Disponenten der Rettung schließlich auf die Versorgungspflicht durch die Krankenanstalten, die Patienten wurden dann in die nächstgelegenen Spitäler gebracht. Schlaganfallpatienten konnten rascher erstversorgt werden. Unfallopfer, die in einem Schockraum behandelt werden mussten, seien dennoch "schwer disponierbar" gewesen.