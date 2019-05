Wiens Spitäler stehen auch NÖ zur Verfügung

Niederösterreichische Rettungsdienste fahren Wiener Spitäler nicht an – dieser Irrglaube hält sich hartnäckig. Vor allem im Wiener Umland hört man immer wieder Beschwerden darüber, dass Patienten anstatt in ein Wiener Spital in ein weiter entferntes Krankenhaus in Niederösterreich gebracht wurden.

Für Aufregung sorgte das Thema vor wenigen Jahren, als es etwa im Krankenhaus Mödling noch keine Neurologie gab. Damals wurden Patienten mit Verdacht auf Schlaganfall vielfach in die „Stroke Unit“ im Landesklinikum Tulln gebracht. Am Weg dorthin durchquerten sie die gesamte Bundeshauptstadt. Unverständlich für die Betroffenen.

Fakt ist jedoch: Bei Notfällen muss von der Rettung das nächstgelegene, geeignete Krankenhaus angefahren werden – unabhängig vom Bundesland. Natürlich nur, sofern ein Bett frei ist.

Und genau das ist laut Christof Constantin Chwojka, Geschäftsführer von 144 Notruf Niederösterreich, das Problem: „Wiener Spitäler sind relativ schnell, relativ oft gesperrt.“ Sprich: Es gibt keine freien Betten. „Aber bei Notfällen wird Wien schon angefahren“, sagt er.