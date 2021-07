"Runter auf den Boden, gemeinsam zehn Liegestütze"

Im Wiener Donau-Rugbypark ist es kurz vor 17 Uhr, eine große Wolke schiebt sich langsam vor die Sonne. Die Truppe kommt nochmals zu einem Halbkreis zusammen. "Trainingsspiel", verkündet Dachler und ein kurzes, aber lautes "Ja" geht durch die Runde. "Wir teilen uns in zwei Teams auf, wir zählen durch, eins, zwei. Die Einser kommen zu mir, die Zweier zu Udo. Verstanden?". Die Burschen zucken mit den Achseln, blicken sich gegenseitig ratlos an, nicken allerdings. Ein Zeichen, dass sie die Anweisung verstanden haben. "Gut", sagt Dachler und fängt an: "Eins."

"Zwei."

"Drei."

"Vier."

"Stopp! Stopp! Stopp!" Es wird gelacht. "Noch einmal", sagt Dachler, "jetzt könnt ihr aber bis zehn zählen. Zehn Liegestütze. Wir gehen alle runter. Eins, zwei, drei,…"