Impfpass gegen Bezahlung: Schuldsprüche im Prozess um Impfpass-Betrug

Der Staatsanwalt war mit diesem Vorgehen einverstanden, die vier gelten damit weiterhin als gerichtlich unbescholten.

Vertagt

Ausgerechnet der Ehemann der Hauptangeklagten war als einziger nicht geständig. „Ich war einer der ersten in der Familie, der geimpft worden ist“, versicherte der 31-Jährige. Dass er, wie inkriminiert, an seinem Arbeitsplatz - einer Baustelle - Arbeitskollegen darauf angesprochen habe, ob sie an gefälschten Impfeinträgen interessiert seien, sei unrichtig.