Illegales Pokerlokal in Wien-Landstraße ausgehoben

Am 11. September stürmte die Finanzpolizei gemeinsam mit der Bereitschaftseinheit sowie der Diensthundeeinheit der Polizei gegen 22 Uhr ein illegales Pokerlokal in einem Kellerlokal in Wien-Landstraße. Anlass für die Razzia waren gleich mehrere detaillierte Anzeigen über illegale Pokerspiele und Drogenverkauf und –konsum. Zudem beschwerten sich die Hausbewohner über fremde Personen und Drogengeruch im ganzen Haus.

Die Kontrolle war ein Volltreffer: Das Lokal entpuppte sich als illegaler Pokerkeller sowie Drogenumschlagplatz und die Beamten stießen vor Ort auf die illegalen Betreiber, auf vier Spieler, auf Drogen und auf vermutlich gezinkte Karten. Die Monatseinkünfte aus den kriminellen Machenschaften dürften sich im fünfstelligen Euro Bereich bewegt haben, heißt es in einer Aussendung des Bundeskriminalamts am Montag.

Tür aufgebrochen

Schon der Beginn der Kontrolle ließ die Polizisten vermuten, richtig zu liegen: So weigerten sich die Betreiber, die Türe zu öffnen und die Beamten verschafften sich mithilfe eines Schlossers gewaltsam Zutritt. Nach Betreten des Lokals verhielten sich die Anwesenden gegenüber den Beamten "nach kurzem Bellen der Diensthunde jedoch rasch kooperativer", berichtet das Bundeskriminalamt.