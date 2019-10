Heumarkt: Verfassungsgericht ordnet nun ein UVP-Verfahren an

Diese Judikatur ist für den VfGH plausibel. „In seinem Beschluss vom 1. Oktober 2019 führt der VfGH aus, dass das Bundesverwaltungsgericht seine Entscheidung angesichts der in diesem Fall zu beachtenden Vorgaben des Unionsrechts, auch im Hinblick auf das Weltkulturerbe 'historisches Zentrum Wien', vertretbar begründet hat“, hieß es in einer Aussendung am Donnerstag. Es sei seitens des Bundesverwaltungsgerichts „keine Willkür geübt worden“. Die Behandlung der Beschwerde wurde somit abgelehnt.