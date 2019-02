Umstrittenes Projekt Heumarkt: Tojners Schachzug lässt den Richter kalt

Nicht jeder vife Rösselsprung entscheidet eine Schachpartie. Vor allem bei einem strategischen Rückzug eines Springers kann ein Gegner unerwartet wertvollen Raum gewinnen. So ähnlich ist derzeit die Stellung in der Partie um das Immobilienprojekt am Wiener Heumarkt.

Die Immobilienfirma Wertinvest um Investor Michael Tojner hat zuerst einen Vorstoß beim Bundesverwaltungsgericht unternommen, um sich die Rechtmäßigkeit des Verfahrens des geplanten Wohn-Hotel-Büro-Komplexes am Heumarkt bescheinigen zu lassen.