Causa Tojner: Staatsanwalt ordnet brisante Kontoöffnung an

„Die gemeinnützige Wohnbaugesellschaft ‚ Riedenhof‘ sollte im Jahr 2010 durch eine ‚Privatstiftung zur Förderung der Wissenschaft und universitären Forschung‘ erworben werden, die auch den Kaufpreis dafür treuhändig erlegt hat“, teilt Tojners Anwalt Karl Liebenwein auf Anfrage dem KURIER mit.

Fakt ist, dass in dieser Privatstiftung ein langjähriger Vertrauter Tojners seit 2005 Vorstandsmitglied ist. „Zum Verkauf der Riedenhof an die Privatstiftung erteilte die Aufsichtsbehörde jedoch keine Zustimmung, worauf der Verkauf letztlich an einen anderen Erwerber (Anm.: Friedrich N.) erfolgte“, erklärt Tojners Anwalt Liebenwein dem KURIER.

Erst lange nach der Aberkennung der Gemeinnützigkeit der Wohnbaugesellschaft Riedenhof, nämlich 2017, habe Tojners Wertinvest-Gruppe Immobilien aus dem Riedenhof-Portfolio übernommen.