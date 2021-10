Heumarkt: Tojners Bauprojekt landet vor Europäischem Gerichtshof

Ob das Heumarkt-Projekt UVP-pflichtig ist, darüber haben sich bereits mehrere Behörden und Gerichte den Kopf zerbrochen. Final geklärt wurde die Frage bis dato aber nicht. Diese Aufgabe kommt nun dem Verwaltungsgericht zu.

Beschluss im September

Dieses hat – und hier wird es etwas technisch – aber offenbar Zweifel an den Gesetzen, die es für seine Entscheidung heranziehen muss. Basis dafür ist das österreichische UVP-Gesetz. Damit wird die UVP-Richtlinie der EU umgesetzt. Das Verwaltungsgericht ist skeptisch, dass dies korrekt geschah. Deshalb schaltete es im September den EuGH ein.

Anders gesagt: Das Verwaltungsgericht will von den Richtern in Luxemburg wissen, ob die Grundlage für seine Entscheidung über eine UVP-Pflicht für das Heumarkt-Projekt europarechtskonform ist.

Konkret geht es etwa um die Frage, welche Bauprojekte das österreichische Recht als UVP-pflichtig erachtet. EU-Recht zufolge seien unter anderem Hochhäuser, Wohnbauanlagen oder Bürobauten einer UVP zu unterziehen, so Anwalt Pyka. Im österreichischen Gesetz sei das aber nicht so vorgesehen.

Ein Jahr warten

Bis der EuGH sein Urteil gefällt hat, werde es wohl mindestens ein Jahr dauern, so Pyka. So lange kann Tojner jedenfalls nicht zu bauen beginnen. Darüber freut man sich bei der Alliance for Nature.

Für den Immobilienentwickler gibt es aber noch eine Möglichkeit, den Gang zum EuGH zu stoppen. Er könnte seinen Antrag für die Baubewilligung zurückziehen. Dass er diesen Schachzug beherrscht, hat er bereits einmal erfolgreich bewiesen.